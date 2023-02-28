المتقاعدون مظلومون دائماً

2023/02/28 | 04:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروين مجيد حميد للأسف كان يتوسمون خيراً وهم ينتظرون منذ وقت، خبر زيادة في رواتبهم، وتعويضهم عما لحق بهم من ظلم وحيف في قرار ارتجالي لم يخطط له ولم تدرس جوانبه وتأثيراته، سُرحوا عنوةً في مشهد مقيت خلف وراءه اكثر من ٢٥٥ ألف عائلة كانت قد خططت حياتها ومساراتها وفقاً لما يتوفر في يدها، لتصبح […]

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