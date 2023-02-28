لمن صوت ثنائي العراق في جوائز فيفا للأفضل

2023/02/28 | 04:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن تصويت مدربي وقادة منتخبات العالم في استفتاء “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم.ويعتمد فيفا في تصويت “ذا بيست” على أصوات المدربين وقادة المنتخبات.وجاء تصويت مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس على النحو التالي: ميسي مبابي هالاند فيما جاء تصويت جلال حسن على النحو التالي: ميسي […]

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