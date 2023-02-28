الإمارات: وصول وفد قيادة

2023/02/28 | 04:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات، الاثنين، عن وصول وفد قيادة "حرس الحدود" الإيرانية لحضور الاجتماع السابع والمجدول مع نظيره الإماراتي، الثلاثاء.

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