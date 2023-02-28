دراسة جديدة تكشف المخاطر الصحية للسكر منخفض السعرات

2023/02/28 | 05:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتشر هذه الأيام موضة المُحليات البديلة قليلة السعرات الحرارية، مثل سكر الإريثريتول، كخيار أمثل لمرضى السكر والسمنة ومحبي الحفاظ على الوزن، في حين أنه لا تزال المعلومات حول مخاطرها وجدواها محدودة.لكن دراسة حديثة وجدت علاقة بين سكر الإريثريتول الذي يعرف بالاستيفيا وبين أمراض تخثر الدم والسكتة الدماغية والنوبة القلبية والموت، بحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية.

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