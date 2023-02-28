رغم رفض بايدن.. أوكرانيا تطلب من أمريكا مجددا مقاتلات إف 16

2023/02/28 | 06:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الأركان الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني، الاثنين، أنه تحدث إلى نظيره الأمريكي الجنرال مارك ميلي حيث كرر حاجة أوكرانيا إلى تعزيز دفاعاتها الجوية من خلال الحصول على مقاتلات من طراز إف 16.

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