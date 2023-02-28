2023/02/28 | 07:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الإثنين فتح "فصل جديد" في العلاقات بينهما بعد اتفاقهما على تعديل بروتوكول ينظم التجارة في إيرلندا الشمالية ويرمي إلى احتواء التوترات التي يؤججها بريكست.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لندن وبروكسل تتوصلان إلى اتفاق بشأن إصلاح بروتوكول إيرلندا الشمالية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لندن وبروكسل تتوصلان إلى اتفاق بشأن إصلاح بروتوكول إيرلندا الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).