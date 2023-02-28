"استدعاه وعرض عليه صورا في الجوال".. أمين الرياض يكشف عن موقف مع ولي العهد

2023/02/28 | 08:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عياف، عن موقف له مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حين استدعاه وأطلعه على صور على جواله حول "سلبيات" في مدينة الرياض

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