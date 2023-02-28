البيت الأبيض يحظر

2023/02/28 | 08:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر البيت الأبيض، الاثنين، الوكالات الفدرالية بأن تحظر في غضون 30 يوماً تطبيق "تيك توك" على هواتفها وأجهزتها بسبب مخاطر التطبيق المملوك من شركة "بايت دانس" الصينية على الأمن القومي الأميركي.

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