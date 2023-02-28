2023/02/28 | 09:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: N61IpofZTpE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إدارة الدولة يؤكد ضرورة المضي بالتشريعات المنصوص عليها في نشرة الـ8صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إدارة الدولة يؤكد ضرورة المضي بالتشريعات المنصوص عليها في نشرة الـ8صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).