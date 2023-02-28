النفط يرتفع بعد خطط روسيا خفض صادراتها النفطية

2023/02/28 | 09:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد خطط روسيا لخفض صادراتها النفطية، يأتي ذلك بعد ان شهدت أسعار النفط انخفاضا يوم أمس الاثنين بفعل المخاوف بشأن زيادة ارتفاع أسعار الفائدة مما أدى إلى تراجع الطلب، وتوقعات بزيادة مخزونات الخام الأمريكي.

وفي الساعة 04:25 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل/ نيسان إلى 82.59 دولارًا للبرميل بارتفاع بلغ 14 سنتا، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتًا إلى 75.92 دولارًا للبرميل.

وأعلنت روسيا عن خطة لخفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بنسبة تصل إلى 25٪ في مارس مقابل فبراير/ شباط، متجاوزة تخفيضات الإنتاج المعلنة سابقًا بنسبة 5٪ من إنتاجها خلال الشهر مما أتاح فرصة لرفع أسعار النفط.

وأدى التهديد بمزيد من زيادات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بعد الطلبيات الجديدة الأقوى من المتوقع للسلع الرأسمالية الأساسية المصنعة في الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني إلى الحد من أسعار النفط .

ويتوقع عدد من المختصين بالصناعة النفطية إن مخزونات الخام تنمو في الأسبوع المنتهي، وهو ما سيمثل الأسبوع العاشر على التوالي من الزيادة وبالتالي سيؤثر ذلك على أسعار النفط.

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