2023/02/28 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن ترحيبها بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان إلى أوكرانيا يوم الأحد.





وخلال إيجاز صحفي رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، على سؤال بشأن التعليق على الزيارة قائلا: "نحن نرحب بزيارة وزير الخارجية السعودي مع وفد سعودي رفيع المستوى من المسؤولين عن الشؤون الإنسانية والطاقة.



كما نرحب بما تم الإعلان عنه بخصوص منح السعودية لأوكرانيا أكثر من 400 مليون دولار تشمل الطاقة وأشكال أخرى من الإمدادات الأساسية، والتي من المتوقع تسليمها قريبا".

وأضاف: "لقد اتخذنا إجراءات لتقديم المساعدة لأوكرانيا من شأنها أن تعزز أمنها، وتعافيها الاقتصادي، وأمن طاقتها وقدرتها على التعامل مع الأزمة الإنسانية المستمرة الناجمة عن الهجمات الروسية، ونرحب ترحيبا حارا بإجراءات طرف مثل المملكة العربية السعودية".

وردا على سؤال "هل يساعد هذا على التقارب بين الولايات المتحدة والسعودية، أشار برايس إلى أن "هذه علاقة عمرها ثمانية عقود، وهي علاقة مهمة ونقدرها، ولدينا مصالح متعددة، وعندما يتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية، نحن نقدر دائما عندما يقدم شركاؤنا بدورهم أشكالا مهمة من الدعم لشركائنا الآخرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن ترحب بزيارة وزير الخارجية السعودي الى اوكرانيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن ترحب بزيارة وزير الخارجية السعودي الى اوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).