النفط ينخفض إلى 82.4 دولار للبرميل مع مواصلة خفض الانتاج الروسي

2023/02/28 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

انخفضت أسعار النفط بنحو 0.8 في المائة عند التسوية أمس، لتصل إلى 82.45 دولار للبرميل وسط مواصلة روسيا خططها لخفض إنتاجها على نحو أكبر لدعم الأسعار، في حين تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة والمخاطر المتزايدة الناجمة عن التضخم العالمي.وبحسب "رويترز"، سجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 82.45 دولار للبرميل بتراجع 71 سنتا أو 0.85 %، وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي عند التسوية 75.68 دولار للبرميل بانخفاض 64 سنتا أو 0.84 %.وتخطط روسيا لخفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بنسبة تصل إلى 25 في المائة في مارس مقارنة بشهر فبراير، لتتجاوز تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها في السابق بنسبة 5 في المائة من إنتاجها خلال الشهر الحالي.

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