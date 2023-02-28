2023/02/28 | 09:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شهد موقع التدوين المصغر “تويتر” موجة تسريح جديدة، كان لافتا فيها أنها شملت الموظفة التي توصف بـ”المتفانية”، لكونها تعمل كثيرا لدرجة النوم في المكتب.وكان “تويتر” أعلن في وقت سابق، هذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة تسريح جديدة..



تويتر يفصل ‘الموظفة المتفانية’ المركز الخبري الوطني.

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