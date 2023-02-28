الكرملين: موسكو لن تستأنف محادثات ستارت النووية

2023/02/28 | 09:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات نشرت الثلاثاء إن روسيا لن تستأنف المشاركة في معاهدة خفض الأسلحة النووية ستارت مع الولايات المتحدة إلى حين تستمع واشنطن إلى موقف موسكو.وقال بيسكوف لصحيفة إزفستيا اليومية في مقابلة “موقف الغرب الجماعي” بقيادة الولايات المتحدة يحتاج إلى التغير تجاه موسكو.وقال بيسكوف “لا يمكن […]

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