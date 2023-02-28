فيديو يرصد فتيات يضايقن بائع طعام.. شاهد كيف ردّ عليهن زبائنه

2023/02/28 | 09:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باع جوزيه أندريس شطائر النقانق يوم الأحد في وتيرة فاقت أيّ وقت مضى.إذ اصطف الزبائن في مدينة سان دييغو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لساعات لإظهار الحب والدعم له، بعد أن انزعج الكثيرون من طريقة معاملته في مقطع فيديو انتشر على "إنستغرام".

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