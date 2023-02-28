الجيل الجديد: نظام

2023/02/28 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عد القيادي في حراك الجيل الجديد، ريبوار جلبي، اليوم الثلاثاء، قانون الانتخابات بنظام سانت ليغو "محاولة" لصالح الأحزاب الكبيرة.

وقال جلبي، لـ(بغداد اليوم)، إن "محاولة التصويت على قانون سانت ليغو، هي لفرض سيطرة الأحزاب الكبيرة ومنع المستقلين من الحصول على المقاعد".

وأضاف جلبي، أن "هناك خشية مما حدث في الانتخابات الأخيرة مع صعود النواب المستقلين والكتل الصغيرة".

ويوم امس، قرر مجلس النواب، تأجيل تقرير ومناقشة مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب صوت على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱۸ الى جلسة يوم السبت المقبل".

وكانت قوى سياسية ناشئة واحزاب مختلفة، احتجت في وقت سابق من صباح اليوم، امام مبنى مجلس النواب العراقي في العاصمة بغداد، رفضاً لمحاولات تمرير قانون سانت ليغو الانتخابي بصيغته الحالية.

وبدأت قضية قانون الانتخابات تسخن مجدداً داخل أروقة الاحزاب والكتل السياسية، في ظل الاختلاف بين الجهات المسيطرة على البرلمان التي ترغب بتمرير قانون "سانت ليغو"، مقابل رفض التيار الصدري صاحب الشعبية الشيعية الواسعة ومعه القوى التشرينية والاحزاب الناشئة هذا القانون

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