الداخلية تضبط 720 الف حبة مخدرة بحوزة تاجر كبير غربي البلاد

2023/02/28 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 720 الف حبة مخدرة بحوزة تاجر كبير غربي البلاد.

وذكر بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم ضبط 720،000 ألف قرص مخدر بحوزة تاجر مخدرات غربي البلاد بالجرم المشهود بعد ثلاث أيام من انطلاق عملية الردع الثانية ثأراً للشهيد ضياء حامد حيدر التي تستهدف تجار المخدرات وكل من لهم مساس بها".وتابعت انه "تم ايداعه التوقيف عن جريمة تجارة المخدرات بموجب قرار قضائي وفق احكام المادة 28 مخدرات لينال جزاءه العادل ".

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