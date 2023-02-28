طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة في الوسط والجنوب

2023/02/28 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت ارتفاع درجات الحرارة في محافظات الوسط والجنوب.

وقالت الهيئة في نشرة جوية تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الطقس صحو مع بعض الغيوم، اليوم، ودرجات حرارة مقاربة ليوم أمس، في المنطقة الوسطى والشمالية والجنوبية".

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