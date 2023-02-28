2023/02/28 | 10:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 720 ألف قرص مخدر غربي العراق.

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