البنك المركزي العراقي ينظّم ورشة عمل لبناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي

2023/02/28 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم ورشة عمل لتعزيز الشمول المالي.

وذكر البنك في بيان انه "بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي AFI نظَّمَ البنك المركزي العراقي ورشة عمل لتطوير المهارات والقدرات لبناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المال".

واضاف ان "الورشة بحثت سياسات التحالف العالمي للشمول المالي في بناء الاستراتيجة، فضلاً عن تجارب الدول التي نفّذت استراتيجيات الشمول المالي، لغرض مواءمتها ومراحل الإعداد والتنفيذ للاستراتيجية الوطنية".

وحضر الورشة عدد من الدوائر المعنية في البنك المركزي العراقي، والشركاء الاستراتيجيين من المصارف، ومزوّدي خدمات الدفع الإلكتروني، وشركات التمويل، وممثلون عن الوزارات والهيئات الحكومية.

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