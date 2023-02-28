تراجع إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي بنسبة  10.7%

2023/02/28 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

نقلت صحيفة فيدوموستي الاقتصادية اليومية يوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة على إحصائيات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي انخفض في يناير كانون الثاني 10.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 62.7 مليار متر مكعب.

وقال أحد المصادر للصحيفة إن الجزء الأكبر من التراجع كان من نصيب شركة جازبروم التي لديها نحو 15 بالمئة من احتياطيات الغاز العالمية.

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