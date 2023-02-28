مواعيد مباريات منتخب شباب العراق في كأس آسيا

2023/02/28 | 10:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر الاتحاد العراقي لكرة القدم، جدول مواعيد مباريات منتخب الشباب في بطولة كأس آسيا بأوزباكستان 2023.

ويتواجد منتخب ليوث الرافدين في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات أوزباكستان وإندونيسيا وسوريا.

وفي المباراة الأولى سيلاقي منتخبنا الشبابي منتخب إندونيسيا على ملعب لوكوموتيف عند الساعة الثالثة من عصر يوم غد الأربعاء.

وفي ثاني مبارياته بالبطولة، سيواجه منتخبنا الشبابي صاحب الأرض والجمهور منتخب أوزباكستان على ملعب ميلي عند الساعة الخامسة من مساء يوم السبت المقبل.

ويختتم منتخب شباب العراق مبارياته بدور المجموعات بمواجهة سوريا على ملعب لوكوموتيف عند الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل.

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