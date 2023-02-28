عماد محمد: أتطلع لتحقيق لقب كأس آسيا للشباب

2023/02/28 | 10:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم عماد محمد، أنه يتطلع لتحقيق لقب كأس آسيا للشباب كمدرب بعدما حققها كلاعب.

وقال محمد في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إندونيسيا إن “مباراة إندونيسيا ليست سهلة وهي كأي مباراة اولى فيها صعوبة على كل المنتخبات ونسعى لتحقيق نتيجة طيبة في افتتاح المشوار الآسيوي”.

وأضاف “لدي ذكريات رائعة مع كأس الشباب واتطلع لتحقيقها كمدرب ونوجه دعوة لجمهورنا لدعم ومؤازرة المنتخب الوطني فهي بطولة هامة وحساسة”.

وتابع محمد: “افتقدنا ٥-٦ لاعبين بسبب ايام الفيفا لكن الثقة بكل اللاعبين ثابتة ونحن نسعى للتأهل الى نهائيات كأس العالم من خلال كأس آسيا”.

يذكر أن العراق سيفتتح مشواره في البطولة يوم غد الأربعاء بمواجهة إندونيسيا عند الساعة ااثالثة عصراً على ملعب لوكوموتيف.

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