2023/02/28 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت محافظة بغداد،اليوم الثلاثاء ، تسعيرة جديدة للأمبير بالنسبة للمولدات الاهلية والحكومية وللتشغيل العادي والذهبي لشهر آذار المقبل.وذكرت المحافظة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان ” سعر الامبير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظة بغداد تحدد سعر الامبير للمولدات الحكومية والاهلية لشهر آذار المقبل المركز الخبري الوطني.

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