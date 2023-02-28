2023/02/28 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت شركة تسويق النفط العراقية ‘سومو’، اليوم الثلاثاء، أن قيمة المنتجات النفطية المستوردة لعام 2022 بلغت أكثر من 5 مليارات دولار.وجاء في جدول للشركة، اطلع عليه / المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‘سومو’ تكشف قيمة المنتجات النفطية المستوردة خلال عام 2022 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‘سومو’ تكشف قيمة المنتجات النفطية المستوردة خلال عام 2022) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‘سومو’ تكشف قيمة المنتجات النفطية المستوردة خلال عام 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).