السعودية تغلق مئات المواقع الإلكترونية بسبب حقوق الملكية الفكرية

2023/02/28 | 10:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت السعودية منتهكي حقوق الملكية الفكرية بالغرامات المالية وإغلاق المنشأة عقب رصد مئات المحتوى المخالف للأنظمة.

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