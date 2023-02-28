العالم الهولندي يعود بتوقع مرعب: استعدوا لزلزال بـ8 درجات في هذه المدن

2023/02/28 | 11:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقطب العالم الهولندي فرانك

هوغربيتس، المثير للجدل، أنظار العالم،

لاسيما بعد نشره تغريدات تحدثت عن زلازل

ستقع في مناطق معينة، ووقعت بالفعل.

ولا يزال هذا العالم الذي ينتقد العديد

من الباحثين حول العا

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