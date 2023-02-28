يسبب تعفن الجلد حتى العظام.. مخدر جديد يحول مظهر المدمنين إلى

2023/02/28 | 11:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعرف باسم "عقار الزومبي"، وهو مهدئ للحيوانات للاستخدام البيطري، وإذا تم مزجه مع عقاقير أخرى، فإنه يُصبح مخدرًا بشكل أقوى، ويزيد من الانتشاء الذي تحصل عليه من أي دواء آخر قد يُمزج به.ويمنح الدواء المستخدمين مظهرًا يشبه الزومبي لأنه يسبب النعاس المفرط ويتسبب بتعفن الجلد، وتصل تأثيراته أحيانًا إلى العظام

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