2023/02/28 | 11:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط أكثر من 850 ألف لتر من المشتقات النفطية بمناطق متفرقة، فيما اشارت الى ضبط (٢٤) عجلة والقبض على سائقيها.

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