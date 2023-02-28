الاستخبارات: ضبط اكثر من 850 الف لتر مشتقات نفطية و11 موقعا للتهريب

2023/02/28 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط أكثر من 850 ألف لتر مشتقات نفطية و11 موقعا للتهريب بمناطق متفرقة من البلاد.

وذكر بيان للوكالة، تلقته (بغداد اليوم)، أن مفارزها "تمكنت من احباط عمليات لسرقة المنتوجات النفطية حيث تم ضبط أكثر من 850 ألف لتر، في 11 موقعا كشفت بعد العمليات الاستباقية، التي خصصت للمتاجرة بالمنتوجات النفطية".

وأضاف، أنه "تم ضبط 24 عجلة، والقبض على سائقيها، كانت تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية"، مشيرا الى "ضبط خزانات كبيرة الاحجام ذات سعات مختلفة تحتوي على منتوج نفطي وبكميات كبيرة".

وأوضح، أن عمليات الضبط التي قامت بها مفارز وكالة الاستخبارات، جاءت ضمن واجبات بمناطق متفرقة من البلاد.

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