القوات الأمنية تمنع الصيادين من الاقتراب لبحيرة حمرين لتفادي هجمات داعش

2023/02/28 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دبالى

كشف مدير ناحية السعدية في ديالى، احمد الزركوشي، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار بمنع اقتراب الصيادين من بحيرة حمرين، التي تعد أكبر بحيرة مائية شرق العراق.

وقال الزركوشي لـ(بغداد اليوم)، أنه "لتفادي تكرار حادثة يوم أمس، التي أسفرت عن استشهاد صياد وإصابة آخر، جراء هجوم شنته عناصر تنظيم داعش في أطراف بحيرة حمرين، فقد أصدرت أوامر أمينة بمنع الصيد في هذا المكان، مع أخذ التعهدات الشخصية، للحد من تلك الخروقات".

وأضاف، أن "صيد السمك في بحيرة حمرين ممنوع منذ أشهر لكن بعض الصيادين يخالفون الاوامر ويندفعون الى العمق ما يؤدي الى استهدافهم من قبل الخلايا الإرهابية"، مؤكدا أن "إلزام الصيادين بتعهدات المنع، يأتي لحمايتهم من تكرار العمليات التي تمارسها الخلايا النائمة لتنظيم داعش".

وفي هجوم وقع يوم امس نفذته مجاميع مسلحة لإرهابيي داعش، استشهد احد الصيادين واصيب اخر في بحيرة حمرين (65كم شمال شرق بعقوبة) التي تعد أكبر بحيرة مائية شرق العراق.

وفرضت القوات الامنية طوقا حول المنطقة لملاحقة الارهابيين، بعد تكرر الهجمات بشكل كبير خلال الايام الماضية.

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