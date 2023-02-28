2023/02/28 | 11:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت إدارة مطار النجف الدولي، الثلاثاء، السيطرة على حريق داخل أحد...

ظهرت المقالة مطار النجف: تمت السيطرة على الحريق ولا معرقلات أمام المسافرين أولاً على المسلة.

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