2023/02/28 | 11:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اعلن وكيل وزارة الداخلية حسين العوادي، وصول الشحنة الأولى من الجوازات...

ظهرت المقالة الشحنة الأولى للجواز الإلكتروني ستصدر الشهر المقبل: يقضي على حالات التزوير أولاً على المسلة.

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