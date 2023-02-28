2023/02/28 | 11:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عزم حكومته على تنفيذ خطط الشمول المالي والرقمنة للتعاملات المصرفية.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان أن “السوداني إستقبل، صباح اليوم، وفداً من شركة فيزا العالمية لبطاقات الدفع الإلكتروني”.

وأعرب السوداني، خلال اللقاء عن “تصميم الحكومة على تنفيذ الإصلاح، والمضيّ بخطط الشمول المالي والرقمنة للتعاملات المصرفية، والارتقاء بها؛ لتلبّي المعايير العالمية، والمواصفات المعمول بها على مستوى دولي”.

ولفت إلى، أن “خطوات الحكومة في هذا المجال، ستيسّر التعاملات المالية للمواطنين، وتختزل الوقت وتعزز مظلة القانون بتنفيذ الضوابط التي تكافح غسيل الأموال”.

من جانبهم، أشار ممثلو شركة فيزا، إلى “دعمهم الشامل لخطّة الحكومة بنشر نقاط البيع بالبطاقات الإلكترونية (POS)، وخطوات البنك المركزي العراقي، والبرنامج الحكومي الساعي للمزيد من المرونة في التعاملات الاقتصادية، مع رفع مستوى الكفاءة والالتزام القانوني”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني لشركة فيزا: عازمون على تنفيذ خطط الشمول المالي والرقمنة للتعاملات المصرفية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني لشركة فيزا: عازمون على تنفيذ خطط الشمول المالي والرقمنة للتعاملات المصرفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).