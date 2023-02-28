2023/02/28 | 11:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت إدارة مطار النجف الدولي، اليوم الثلاثاء، تنويهاً هاماً للمسافرين عبر المطار.وذكرت الإدارة في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “نطمئن المسافرين عِبر مطار النجف الدولي عن عدم وجود أي معرقلات تعيق عملية دخولهم أو خروجهم من المطار”.وأضاف البيان أن “ما تم تداوله في صفحات التواصل الاجتماعي بما يخص الحريق الذي […]

ظهرت المقالة مطار النجف الدولي يصدر تنويهاً هاماً للمسافرين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار النجف الدولي يصدر تنويهاً هاماً للمسافرين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار النجف الدولي يصدر تنويهاً هاماً للمسافرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).