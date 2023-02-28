توقعات أسعار الذهب والنفط.. تحديات قوية وبيانات هامة

2023/02/28 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

يسيطر الهبوط على السلع نظرًا لقوة الدولار الكبيرة الذي نجح في الصعود أعلى مستويات الـ 105 في نهاية تداولات الأسبوع الماضي مدفوعًا بارتفاع توقعات ذورة الفائدة من جانب الفيدرالي نتيجة قوة بيانات سوق العمل وعودة بيانات التضخم للصعود ومخالفة التوقعات.

نركز في هذا التقرير على أهم السلع وتداولاتها خلال الأسبوع وتوقعاتها السعرية في الأسبوع الجاري.

النفط..مستويات منخفضة

أنهى خام غرب تكساس الوسيط تداولات الأسبوع الماضي عند 76.45 دولارًا يوم الجمعة، بعد تسوية الجلسة الرسمية عند 76.32 دولارًا للبرميل - بزيادة 93 سنتًا، أو 1.2٪ خلال اليوم الأخير للتداول.



وفي وقت سابق من الجلسة، انخفض خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.28 دولار.



ولكن بعد التحول، أنهى مؤشر الخام الأمريكي الأسبوع منخفضًا 2 سنت فقط، ثابتًا عمليًا.

أجرى برنت تسليم أبريل تداولًا نهائيًا عند 83.23 دولارًا يوم الجمعة، بعد أن أغلق الجلسة الرسمية عند 83.16 دولارًا للبرميل - بزيادة 96 سنتًا، أو 1.2٪، خلال اليوم.



وهبط برنت 1.12 دولار في وقت سابق من الجلسة.



على مدار الأسبوع، أغلق مؤشر الخام العالمي على ارتفاع 13 سنتًا، أو ثابتًا تقريبًا أيضًا.

النفط: توقعات الأسعار

قال سونيل كومار ديكسيت، كبير المحللين الاستراتيجيين في SKCharting.com، إن خام غرب تكساس الوسيط عند نقطة انعطاف بعد نطاق تداول ضيق قدره 4 دولارات خلال الأسبوع مع يومين فقط من النفور من الخسارة في النهاية.

قال ديكسيت: "لا يزال الاتجاه الصعودي محدودًا عند 78 دولارًا في البداية، وفوقه يبدو أن النطاق الأسبوعي لبولينجر باند عند 80.15 دولارًا هو التحدي التالي".



"القبول القوي فوق 80.20 دولارًا أمريكيًا سينظر إليه على أنه دعم لمنطقة المقاومة الرئيسية عند المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 أسبوع (المتوسط المتحرك البسيط) البالغ 83.90 دولارًا والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 أسبوعًا (المتوسط المتحرك الأسي) البالغ 84.70 دولارًا."

وقال إن الفشل في تحقيق اختراق مستدام فوق 80.20 دولارًا سيؤدي إلى ضعف جديد، مما يؤدي إلى انخفاض سريع إلى أدنى مستوى له مؤخرًا تحت 74 دولارًا.



وأضاف ديكسيت: "يبدو خام غرب تكساس الوسيط ضعيفًا أمام دعم خط الاتجاه الصعودي عند 72.20 دولارًا".

الغاز الطبيعي: مستوطنات السوق والنشاط

أجرى عقد الغاز الأكثر نشاطًا لشهر أبريل في Henry Hub في بورصة نيويورك التجارية صفقة نهائية بقيمة 2.726 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أو مليون وحدة حرارية بريطانية، يوم الجمعة.



وأغلق الجلسة الرسمية في وقت سابق عند 2.4510 دولار - بزيادة 1.9 سنت أو 0.8٪.



كان هذا المكاسب بالإضافة إلى الارتفاع بنسبة 5.8٪ في اليوم السابق والذي أضاف مزيدًا من العزل للعقد من إعادة اختبار الدعم البالغ 2 دولار والذي سيفتح باب السحب مرة أخرى في منطقة 1 دولار.

على مدار الأسبوع، ارتفع أكثر عقود الغاز نشاطًا لشركة Henry Hub بنسبة 4.3٪، مسجلاً ثاني أسبوع إيجابي فقط من 10 للعقود الآجلة لـ زيت التدفئة.



انتهى عقد شهر مارس (آذار)، عقد الشهر الأول على المحور، عند إغلاق يوم الجمعة، واستقر عند 2 دولار.



انخفض الغاز في شهر مارس إلى أدنى مستوى في عامين ونصف عند 1.967 دولار يوم الخميس.

جاء الإغلاق الأعلى للجلستين الماضيتين بعد أن ذكرت إدارة معلومات الطاقة أن المرافق الأمريكية سحبت 71 مليار قدم مكعب، أو مليار قدم مكعب، من الولايات المتحدة تخزين الغاز الطبيعي خلال الأسبوع المنتهي في 17 فبراير للطاقة.



التوليد والتدفئة.



كان هذا السحب أعلى بقليل من استهلاك 67 مليار قدم مكعب الذي توقعه محللو الصناعة الأسبوع الماضي.



كما تضاءل أيضًا عند مقارنته باستخدام 100 مليار قدم مكعب من الأسبوع السابق حتى 10 فبراير.



ومع ذلك، يبدو أنه من الكافي في الوقت الحالي إبقاء الغاز ثابتًا عند متوسط 2 دولار.

الغاز الطبيعي: توقعات الأسعار

قال ديكسيت من SKCharting، إن حركة سعر الغاز الطبيعي خلال الأسبوع الماضي تشير إلى التعزيز فوق مستوى الدعم البالغ 2 دولار واحتمال حدوث بعض الارتداد نحو 2.78 دولار "من منظور متحفظ".

وقال "على الفور، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات ومؤشر القوة النسبية (RSI) عند 71 ومؤشر ستوكاستيك 99/95 إشارات على الإرهاق عند الطرف السفلي".

على المدى القصير، 2.33 دولار هو الدعم.



إذا تم كسر هذا، يمكن أن يدفع الأسعار للأسفل نحو 2.15 دولار.



"

تحولات المقاومة إلى 2.68 دولار - 2.78 دولار يمكن اختبارها إذا كانت حركة السعر مدعومة بالطلب فوق نطاق بولينجر المتوسط اليومي البالغ 2.48 دولار، كما قال ديكسيت.

"إذا أثبت الارتداد قصير الأجل أنه حقيقي فوق 2.78 دولار، فقد نتطلع إلى الضلع التالي الأعلى عند 3.5 دولار، والذي سيتطلب طاقة قوية بين المضاربين على ارتفاع الغاز."

الذهب: التسويات السوقية والنشاط

الذهب مقابل تسليم أبريل على Comex بنيويورك أجرى تداولًا نهائيًا قدره 1،818 دولارًا للأوقية بعد أن استقر رسمياً تداول يوم الجمعة عند 1،817.10 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 9.70 دولارًا أمريكيًا أو 0.5٪.

على مدار الأسبوع، خسر مؤشر العقود الآجلة للذهب 23.30 دولارًا، أو 1.3٪.

استقر السعر الفوري للذهب، الذي تم متابعته عن كثب من قبل بعض المتداولين، عند 1813.60 دولار أمريكي، بانخفاض 10.71 دولار أمريكي، أو 0.6٪ خلال اليوم.

في قلب تجارة الذهب، هناك شعور بالهبوط بأن المعدن قد يُستهلك من خلال نفس التضخم الذي من المفترض أن يكون تحوطًا ضده، حيث يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة ارتفاع أسعار الفائدة مرة أخرى وسط نمو أسعار أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا.

جاءت أحدث مشكلة للذهب في شكل مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - نفقات الاستهلاك الشخصي، أو PCE، الذي نما بنسبة 5.4٪ في العام حتى يناير، متجاوزًا التوقعات لهذا الشهر فضلا عن النمو السابق في ديسمبر.

سجل الدولار أعلى مستوى له في سبعة أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية، بينما بلغت عائدات السندات الأمريكية لأجل عامين أعلى مستوياتها منذ عام 2007 وسط اقتراب من مستوى 4٪ للمعيار 10 سنوات ملحوظة.

كان كل هذا على خلفية التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يلجأ إلى المزيد من الإجراءات النقدية المتشددة وسط "التضخم الأكثر سخونة في الولايات المتحدة"، كما قال الخبير الاقتصادي جريج ميشالوسكي في منشور على منتدى ForexLive.

في غضون ذلك، سجلت الولايات المتحدة رأي المستهلك أعلى مستوى لها في 13 شهرًا في فبراير، وفقًا لمسح أجرته جامعة ميشيغان أظهر أن الأمريكيين أكثر تفاؤلاً بشأن الإنفاق في الوقت الذي يحتاجه الاحتياطي الفيدرالي إلى إظهاره ضبط النفس.

الذهب: توقعات الأسعار

وقال ديكسيت من SKCharting، مع عودة الدولار إلى الارتفاع، يبدو أن السعر الفوري للذهب يتجه نحو التراجع.

"بالمضي قدمًا، فإن المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 أسبوع عند 1,808.80 دولار والذي أوقف تراجع الذهب قد يواجه مزيدًا من التحدي من قبل الدببة على الذهب الذين يحاولون التعمق أكثر قليلاً في المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 أسبوعًا عند 1,803 دولارًا، يليه النطاق الأسبوعي للبولنجر باند عند 1796 دولارًا و المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم البالغ 1792 دولارًا.



"

قال ديكسيت إنه إذا تكثف البيع إلى ما دون 1,800 دولار، فمن المرجح أن يشهد الذهب اختراقًا دون مناطق الدعم البالغة 1796 - 1792 دولارًا وأن يصل إلى مستوى الدعم الحرج البالغ 1788 دولارًا.

وقال إنه يمكنه حتى اختبار المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 1775 دولارًا قبل استئناف الاتجاه الصعودي.

"نظرًا لأن مؤشر القوة النسبية اليومي للذهب قد وصل بالفعل إلى 31، فإن أي عمليات بيع أخرى أقل من 1800 دولار أمريكي أو انخفاض إلى 1788 دولارًا أمريكيًا - 1775 دولارًا أمريكيًا ستدفع مؤشر القوة النسبية اليومي إلى ظروف ذروة البيع المفرط، مما يستدعي انتعاشًا وشيكًا لإعادة اختبار منطقة الدعم المكسورة التي تحولت إلى مقاومة.



1828 دولارًا أمريكيًا ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات أسعار الذهب والنفط.. تحديات قوية وبيانات هامة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات أسعار الذهب والنفط.. تحديات قوية وبيانات هامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).