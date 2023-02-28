احباط محاولة تهريب 162 ألف دولار في نينوى

2023/02/28 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت مديرية شرطة نينوى، اليوم الثلاثاء، احباط محاولة تهريب 162 ألف دولار.

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