مدرب منتخب شباب العراق: هدفنا التأهل إلى نهائيات كأس العالم

2023/02/28 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد مدرب منتخب شباب العراق، عماد محمد، اليوم الثلاثاء، سعي المنتخب للتأهل إلى نهائيات كأس العالم، فيما أشار إلى أن إدارة المنتخب تمتلك معلومات كاملة عن جميع المنتخبات.

وأعرب المدرب عماد محمد، خلال مؤتمر صحفي، أقيم في ملعب بونيودكور، عن ثقته التامةِ بلاعبيه في تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ في مباراتهم أمام إندونيسيا في افتتاح منافساتِ المجموعة الأولى بنهائياتِ كأس آسيا دون 20 عاماً، والتي تجري يوم غدٍ الأربعاء.

وقال إن "المباراة الأولى تعدُّ علامةَ الارتكاز لكل المنتخباتِ في هذهِ البطولة، لذا نسعى لتحقيق نتيجةٍ إيجابيّة".

وأضاف محمد: مجموعتنا صعبةٌ وليس كما يتصورها البعض، لكننا في المقابل نملك معلوماتٍ كاملةً عن جميع المنتخبات، وإندونيسيا من المنتخباتِ المتطورة.

وأوضحَ: لدينا خمسةٌ إلى ستة لاعبين في أوروبا رفضت أنديتهم أن تمنحهم التفريغ، وأتمنى من الاتحاد الآسيويّ مستقبلاً أن يغيرَ نظامه بهذا الجانب.



متمنياً أن تقام مباريات كأس شباب آسيا في أيام الفيفا.

وزاد: طموحنا بكل تأكيدٍ هو الوصول إلى نهائياتِ كأس العالم، وستكون من أولويتنا.

وبيّن محمد: إن العراق سبقَ أن أحرزَ البطولةَ خمس مرات، ومن حُسن الحظ عندما كنت لاعباً أحرزنا البطولة، وأتمنى أن أحرزها مدربا.

وطالب مدربُ منتخب الشباب العراقيين جميعاً بدعم اللاعبين في هذه الفترةِ الحساسة، والثقة بقدراتِ اللاعبين الموجودين، خصوصاً أن هذه البطولة للفئاتِ العمريّة، ولا يجب تحميل اللاعبين أكثر من طاقتهم.

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