الكوادر التربوية تطالب بإقالة محافظ البصرة ومدير التربية (فيديو)

2023/02/28 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة

طالبت الكوادر التدريسية في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، بإقالة محافظ البصرة اسعد العيداني ومدير التربية عبد الحسين العيداني.

وقال أحد التدريسيين لـ(بغداد اليوم) إن " محافظ البصرة تنصل عن مقابلتهم"، مؤكدا أنهم " لن يعودوا الى منازلهم لحين مقابلة المحافظ وايصال مطالبهم له ".

وتظاهر المئات من الكوادر التعليمية في محافظة البصرة، صباح الثلاثاء، للمطالبة بتخصيص قطع أراض سكنية لهم أسوة بموظفي الوزارات الأخرى.

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