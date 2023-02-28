نجل شاه إيران يتحدث عن

2023/02/28 | 12:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث رضا بهلوي، آخر وريث للنظام الملكي الإيراني، والابن الأكبر لشاه إيران السابق الذي أطيح به عام 1979، في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، موجها بعض الرسائل للغرب حول كيفية الإطاحة بالنظام الإسلامي الحالي.

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