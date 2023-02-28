2023/02/28 | 12:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: تسلط وكالة المسلة، الضوء على ابرز القرارات والخطوات التي اتخذتها حكومة...

ظهرت المقالة حكومة السوداني… بدايات موفقة والعراقيون ينتظرون فرص العمل بتفعيل الزراعة والصناعة وتطوير المواصلات وخدمات الصحة أولاً على المسلة.

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