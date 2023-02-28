2023/02/28 | 12:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: عقيل الطائي كثير ما نسمع مصطلح دولة منقوصة السيادة او سيادة...

ظهرت المقالة الدولة الدُمٌية أولاً على المسلة.

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