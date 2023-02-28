سفير الاتحاد الأوروبي للحكيم: بغداد تحولت الى نقطة جذب للوفود الدولية

2023/02/28 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان لمكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم:

التقينا صباح اليوم سفير الاتحاد الأوروبي سعادة فيله فاريولا وتبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي، جددنا تأكيد انفتاح العراق على الجميع بما يحقق مصالحه ويحفظ سيادته، وبيّناموقف العراق الثابت باعتماد الحوار لحل مشاكل المنطقة ، ما جعله نقطة التقاء وساحة حوار لا تقاطع، ودعونا إلى تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوربي لما توفره من دعم للعراق في مجالات الطاقة والتغير المناخي والتعاون الاقتصادي وإدامة العلاقات الطيبة مع دول الاتحاد الأوربي ودول المنطقة.كما استمعنا من سعادته إلى قراءة الاتحاد الأوربي الإيجابية إلى تحول بغداد إلى نقطة جذب للوفود الدولية بسبب ما يشهده العراق من استقرار فضلا عن رغبة الاتحاد بالتحول في علاقته مع العراق من مرحلة المنح إلى مرحلة الاستثمار

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