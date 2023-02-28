العمل تطلق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر آذار 2023

2023/02/28 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر اذار 2023.

وبينت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران فنجان في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الدائرة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة بإطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداء من الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم، مع استمرار منحة الـ(50) ألف دينار شهرياً لحين اقرار القانون".

وفي وقت سابق قال مصدر مسؤول في وزارة المالية، إنه سيتم توزيع رواتب المتقاعدين (المدني والعسكري) مساء يوم غد الأربعاء بعد وصول الاشعارات والتمويل من وزارة المالية الى المصارف كافة.

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