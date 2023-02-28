الإمارات.. ضبط محاولة تهريب ملايين من أقراص

2023/02/28 | 13:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت شرطة أبوظبي، الثلاثاء، القبض على شخص هرب 4.5 ملايين قرص من مخدر "الكبتاغون"، حيث كان يستعد لتهريبها لدولة أخرى، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

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