عملية امنية تحرم المهربين من أرباح بربع مليار دولار.. ضبط 850 الف لتر مشتقات نفطية معدة للتهريب

2023/02/28 | 13:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ضبط أكثر من (850) ألف لتر من المشتقات النفطية في مواقع مخالفة للمتاجرة بالمنتوجات النفطية، وعجلات تستخدم لنقل النفط ومشتقاته بصورة غير مشروعة بمناطق متفرقة من البلاد، دون ان تفصح عن نوعية هذه المشتقات وما اذا كانت بنزين او كاز او اصناف اخرى.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة للوزارة في بيان ز انه “استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة تمكنت مفارزها من إحباط عمليات لسرقة المنتوجات النفطية حيث تم ضبط أكثر من (850) ألف لتر نتيجة كشف مواقع مخالفة للمتاجرة بالمنتوجات النفطية بلغ عددها (11) موقعا”.

وأضافت الوكالة أنها “تمكنت من ضبط (24) عجلة والقبض على سائقيها تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية، فضلا عن خزانات كبيرة الاحجام ذات سعات مختلفة تحتوي على منتوج نفطي وبكميات نفذت الواجبات مناطق متفرقة”، لافتة الى “تواصل عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته”.

وعموما تبلغ نسبة الدعم في المشتقات النفطية سواء البنزين او الكاز ماقيمته نحو 30%، فاذا كانت الكميات المضبوط هي بنزين او كاز فستبلغ قيمة الربح من تهريب الـ850 الف طن قرابة اكثر من 250 مليون دولار اي ربع مليار دولار.

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