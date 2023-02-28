رئيس البرلمان يفتتح مستشفى الرمادي التعليمي

2023/02/28 | 13:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افتتح رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مستشفى الرمادي التعليمي بعد اعادة اعمارها وتأهيلها نتيجة ما تعرضت له من دمار وخراب جراء العمليات العسكرية والارهابية التي حدثت خلال السنوات السابقة.

ورافق رئيس البرلمان محافظ الانبار علي فرحان حميد وعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي والمسؤولين ومدير عام دائرة صحة الانبار،

الجدير بالذكر ان الاعمال التي شهدتها المستشفى هي اعمار وتأهيل ستة طوابق ومنها الطابق الأرضي والسرداب، وتأثيثها بالكامل بسعة ٤٦٠ سرير، و١٥ صالة عمليات موزعة على الطوابق والطوارىء الى جانب وجود ٧ صالات عمليات دخلت الخدمة قبل سنتين.

والمستشفى يستقبل جميع الحالات من جميع اقضية المحافظة.

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