2023/02/28 | 13:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DJevUGJOtxk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يفتتح مستشفى الرمادي التعليمي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يفتتح مستشفى الرمادي التعليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).