العمل تطلق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر اذار

2023/02/28 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر اذار 2023.

وذكرت الوزارة في بيان " أنه "تم إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر اذار 2023".

فيما أكدت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران فنجان ان "الدائرة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداء من الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28، مع استمرار منحة الـ(50) الف دينار شهرياً لحين اقرار القانون".

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