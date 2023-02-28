الحكيم يؤكد انفتاح العراق على الجميع بما يحقق مصالحه ويحفظ سيادته

2023/02/28 | 13:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، ضرورة انفتاح العراق على الجميع بما يحقق مصالحه ويحفظ سيادته.وقال الحكيم في بيان تلقته ايرث نيوز “التقينا صباح اليوم سفير الاتحاد الأوروبي سعادة فيله فاريولا وتبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي”.وجدد الحكيم، […]

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